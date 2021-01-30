Трэй Янг установил рекорд НБА
Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг установил рекорд. В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» баскетболист достиг отметки 400 реализованных трёхочковых. Янгу потребовалось 159 матчей — наименьшее количество в истории, — чтобы добиться подобного, сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере».
В матче с «Вашингтоном» Янг набрал 41 очко, собрал 3 подбора и совершил 5 передач. Баскетболист реализовал пять бросков с дальней дистанции. Благодаря его вкладу «Атланта» одержала победу со счётом 116:100.
Трэй Янг — 5-й номер драфта НБА 2018 года. В нынешнем регулярном чемпионате игрок принял участие в 17 встречах, набирая в них 26,2 очка, собирая 4,2 подбора и совершая 8,8 передачи.
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