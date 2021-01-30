Джо Инглс побил рекорд Джона Стоктона в «Юте»
Лёгкий форвард «Юты Джаз» Джо Инглс в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» (120:101) превзошёл рекорд легенды клуба Джона Стоктона. Реализовав бросок с дальней дистанции, Инглс довёл количество точных бросков из-за дуги в форме «Юты» до 846, в то время как Стоктон за годы карьеры в команде из Солт-Лейк-Сити реализовал 845 бросков с дальней дистанции.
При этом стоит отметить, что Инглсу на 846 точных бросков потребовалось 493 матча, а Стоктону для своего результата — 1504.
Джон Стоктон — легенда не только «Юты Джаз», но и НБА. За команду из Солт-Лейк-Сити он выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. Баскетболист по сей день является лидером НБА по передачам за всю историю и лидером по количеству перехватов.
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам