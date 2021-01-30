Джо Инглс побил рекорд Джона Стоктона в «Юте»

Лёгкий форвард «Юты Джаз» Джо Инглс в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» (120:101) превзошёл рекорд легенды клуба Джона Стоктона. Реализовав бросок с дальней дистанции, Инглс довёл количество точных бросков из-за дуги в форме «Юты» до 846, в то время как Стоктон за годы карьеры в команде из Солт-Лейк-Сити реализовал 845 бросков с дальней дистанции.

При этом стоит отметить, что Инглсу на 846 точных бросков потребовалось 493 матча, а Стоктону для своего результата — 1504.

Джон Стоктон — легенда не только «Юты Джаз», но и НБА. За команду из Солт-Лейк-Сити он выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. Баскетболист по сей день является лидером НБА по передачам за всю историю и лидером по количеству перехватов.