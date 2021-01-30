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«Чикаго» внёс ясность по поводу обмена лучшего игрока команды

«Чикаго» внёс ясность по поводу обмена лучшего игрока команды
Баскетбол / НБА 0

«Чикаго Буллз» не планирует обменивать защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била на Зака Лавина, сообщает инсайдер Кей Си Джонсон.

«Две важные вещи — в этом списке нет неприкасаемых. Сейчас в лиге ходят слухи, что „Буллз“ не хотят обменивать Лавина. Зачем им это? Он является участником Матча звёзд, его контракт действительно чего-то стоит. Сложный период наступит, когда у Зака истечёт срок действия контракта. Лавин захочет подписать максимальный контракт. Таким образом, клубу нужно либо строить чемпионский состав вокруг него, либо по максимуму использовать его в качестве торгового актива. Думаю, решение не будет принято в нынешнем сезоне», — написал журналист Кей Си Джонсон в своей колонке на NBC Sports.

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