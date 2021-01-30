«Нью-Йорк» заинтересован провести громкий обмен с «Чикаго»

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересован в возможном обмене защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, сообщает SNY. По информации источника, в «Никс» могут подождать до 2022 года, когда Лавин станет свободным агентом.



«По мере приближения мартовского крайнего срока обменов, „Нью-Йорк Никс“ по-прежнему следит за ситуацией Зака Лавина в „Чикаго“. Он может стать свободным агентом в 2022 году, так что можете быть уверены, что „Нью-Йорк“ продолжит наблюдать за его отношениями с „Чикаго“. Пока непонятно, как в „Чикаго“ настроены на возможные предложения по обмену Лавина, который, вероятно, попросит максимальный контракт», — сообщает Parlons-Basket со ссылкой на SNY.tv.



Ранее инсайдер Кей Си Джонсон сообщил, что «Чикаго Буллз» не планирует обменивать Лавина в ближайшее время.

