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«Нью-Йорк» заинтересован провести громкий обмен с «Чикаго»

«Нью-Йорк» заинтересован провести громкий обмен с «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересован в возможном обмене защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, сообщает SNY. По информации источника, в «Никс» могут подождать до 2022 года, когда Лавин станет свободным агентом.

«По мере приближения мартовского крайнего срока обменов, „Нью-Йорк Никс“ по-прежнему следит за ситуацией Зака Лавина в „Чикаго“. Он может стать свободным агентом в 2022 году, так что можете быть уверены, что „Нью-Йорк“ продолжит наблюдать за его отношениями с „Чикаго“. Пока непонятно, как в „Чикаго“ настроены на возможные предложения по обмену Лавина, который, вероятно, попросит максимальный контракт», — сообщает Parlons-Basket со ссылкой на SNY.tv.

Ранее инсайдер Кей Си Джонсон сообщил, что «Чикаго Буллз» не планирует обменивать Лавина в ближайшее время.

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