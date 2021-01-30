«Нью-Йорк» заинтересован провести громкий обмен с «Чикаго»

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересован в возможном обмене защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, сообщает SNY. По информации источника, в «Никс» могут подождать до 2022 года, когда Лавин станет свободным агентом.
«По мере приближения мартовского крайнего срока обменов, „Нью-Йорк Никс“ по-прежнему следит за ситуацией Зака Лавина в „Чикаго“. Он может стать свободным агентом в 2022 году, так что можете быть уверены, что „Нью-Йорк“ продолжит наблюдать за его отношениями с „Чикаго“. Пока непонятно, как в „Чикаго“ настроены на возможные предложения по обмену Лавина, который, вероятно, попросит максимальный контракт», — сообщает Parlons-Basket со ссылкой на SNY.tv.
Ранее инсайдер Кей Си Джонсон сообщил, что «Чикаго Буллз» не планирует обменивать Лавина в ближайшее время.
- 30 января 2021
-
21:01
-
20:02
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01