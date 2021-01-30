ЦСКА до конца сезона потерял Николу Милутинова. Названа возможная замена

Центровой ЦСКА Никола Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча, сообщает греческий журналист Христос Харпидис на своей странице в «Твиттере».
Сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69). ЦСКА ищет замену Милутинову и всерьёз рассматривает возможность подписания бывшего центрового «Фенербахче» Экпе Удоха, отмечает журналист Маттео Андреани.
Милутинов — один из лидеров ЦСКА. Был признан MVP декабря в Евролиге. В последнем матче 2020 года с «Миланом» (81:87 ОТ) Никола сделал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении.
- 30 января 2021
-
22:07
-
21:59
-
21:56
-
21:42
-
21:01
-
20:02
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58