ЦСКА до конца сезона потерял Николу Милутинова. Названа возможная замена

Центровой ЦСКА Никола Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча, сообщает греческий журналист Христос Харпидис на своей странице в «Твиттере».



Сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69). ЦСКА ищет замену Милутинову и всерьёз рассматривает возможность подписания бывшего центрового «Фенербахче» Экпе Удоха, отмечает журналист Маттео Андреани.

Милутинов — один из лидеров ЦСКА. Был признан MVP декабря в Евролиге. В последнем матче 2020 года с «Миланом» (81:87 ОТ) Никола сделал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении.