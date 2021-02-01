Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Вашингтон» использовал 0,038% вероятности на спасение. Видео фантастической развязки

«Вашингтон» использовал 0,038% вероятности на спасение. Видео фантастической развязки
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

«Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» уступал в счёте 5 очков менее чем за 10 секунд до конца матча, но всё равно выиграл.

«За последние 25 сезонов это 9 случай из 23 498, когда команда смогла спастись при отставании в 5+ очков в последние 10 секунд игры. Тем не менее, это второй подобный камбэк за несколько дней. Такой же случился в матче «Портленда» и «Чикаго», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.

Встреча «Уизардс» с «Нетс» завершилась победой хозяев – 149:146. Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который был близок к трипл-даблу – 41 очко, 10 подборов и 8 передач.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал лёгкий форвард Кевин Дюрант – 37 очков, 7 подборов и 6 передач.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021