«Вашингтон» использовал 0,038% вероятности на спасение. Видео фантастической развязки

«Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» уступал в счёте 5 очков менее чем за 10 секунд до конца матча, но всё равно выиграл.
«За последние 25 сезонов это 9 случай из 23 498, когда команда смогла спастись при отставании в 5+ очков в последние 10 секунд игры. Тем не менее, это второй подобный камбэк за несколько дней. Такой же случился в матче «Портленда» и «Чикаго», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.
Встреча «Уизардс» с «Нетс» завершилась победой хозяев – 149:146. Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который был близок к трипл-даблу – 41 очко, 10 подборов и 8 передач.
Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал лёгкий форвард Кевин Дюрант – 37 очков, 7 подборов и 6 передач.
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