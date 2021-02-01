Определились составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

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Единая лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков и анкетирования 23 СМИ по выбору участников Матча всех звёзд 2021 года.

«Звёзды России»:

Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэл Боломбой (оба – ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).



«Звёзды мира»:

Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («Парма»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Микки («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Матеуш Понитка («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время. Лига определит двух баскетболистов, кому достанутся два уайлд-кард.