ЦСКА прояснил статус Майка Джеймса перед матчем Единой лиги ВТБ

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс должен вернуться в состав команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой».

«Армейцы» получили выходной после двойной недели Евролиги и провели единственную тренировку в УСК ЦСКА перед отъездом. К травмированным Уиллу Клайберну и Андрею Лопатину, увы, присоединился Никола Милутинов, который ожидает окончательного решения по реабилитации травмированного плечевого сустава. С командой снова работал Майк Джеймс. Выездной состав пополнит форвард «молодёжки» Даниил Кочергин», — сообщает официальный сайт красно-синих.

Напомним, сообщалось, что у Джеймса возник конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком.