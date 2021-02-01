ЦСКА прояснил статус Майка Джеймса перед матчем Единой лиги ВТБ
Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс должен вернуться в состав команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой».
«Армейцы» получили выходной после двойной недели Евролиги и провели единственную тренировку в УСК ЦСКА перед отъездом. К травмированным Уиллу Клайберну и Андрею Лопатину, увы, присоединился Никола Милутинов, который ожидает окончательного решения по реабилитации травмированного плечевого сустава. С командой снова работал Майк Джеймс. Выездной состав пополнит форвард «молодёжки» Даниил Кочергин», — сообщает официальный сайт красно-синих.
Напомним, сообщалось, что у Джеймса возник конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком.
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