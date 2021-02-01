Эксперт — Леброну: как можно называть себя величайшим, если ты настолько паршивый с линии?

Эксперт НБА Скип Бэйлесс раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Кавай Леонард реализовывает 91% своих штрафных бросков (78 из 86). Леброн реализовывает 71% (85 из 120) против 69% в прошлом году и 67% за год до этого. Как можно называть себя величайшим, если ты настолько паршивый с линии? Подумайте о тысячах очков, которые он потерял для своей команды за последние 18 лет», — написал Скип Бэйлесс в «Твиттере».



Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе «Кливленд Кавальерс». В 2010 году он перешёл в «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м. С 2018 года Джеймс выступает за «Лейкерс». В минувшем сезоне Джеймс стал чемпионом НБА в составе калифорнийского клуба, этот титул стал для Джеймса четвёртым в карьере.