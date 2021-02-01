ЦСКА впервые в истории проиграл «Зелёна-Гуре», Майк Джеймс набрал 6 очков

В Зелёна-Гуре прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала московский ЦСКА.
Гости удачно начали встречу, и после первой четверти московский клуб вёл в счёте с преимуществом в пять очков — 29:24. К большому перерыву ЦСКА удалось увеличить преимущество до девяти очков — 57:48. В третьем игровом отрезке «Зелёна-Гуре» удалось не только полностью отквитать отставание, но и выйти вперёд: 22:12 — по итогам четверти и 70:69 — на табло перед заключительной десятиминуткой.
Заключительная четверть прошла в плотной борьбе, однако в концовке удача сопутствовала «Зелёна-Гуре». Итоговый счёт встречи — 93:90. ЦСКА потерпел первое поражение в истории противостояний с польским клубом.
Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 26 очков. В составе ЦСКА отличился Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Майк Джеймс, вернувшийся в команду после конфликта, провёл на паркете 12 минут 52 секунды, набрав всего шесть очков.
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