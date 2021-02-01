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ЦСКА впервые в истории проиграл «Зелёна-Гуре», Майк Джеймс набрал 6 очков

ЦСКА впервые в истории проиграл «Зелёна-Гуре», Майк Джеймс набрал 6 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Зелёна-Гуре прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала московский ЦСКА.

Гости удачно начали встречу, и после первой четверти московский клуб вёл в счёте с преимуществом в пять очков — 29:24. К большому перерыву ЦСКА удалось увеличить преимущество до девяти очков — 57:48. В третьем игровом отрезке «Зелёна-Гуре» удалось не только полностью отквитать отставание, но и выйти вперёд: 22:12 — по итогам четверти и 70:69 — на табло перед заключительной десятиминуткой.

Заключительная четверть прошла в плотной борьбе, однако в концовке удача сопутствовала «Зелёна-Гуре». Итоговый счёт встречи — 93:90. ЦСКА потерпел первое поражение в истории противостояний с польским клубом.

Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 26 очков. В составе ЦСКА отличился Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Майк Джеймс, вернувшийся в команду после конфликта, провёл на паркете 12 минут 52 секунды, набрав всего шесть очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 21:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
93 : 90
ЦСКА
Москва, Россия
Зелёна-Гура: Лундберг - 26, Ричард - 25, Фрейманис - 14, Гросселл - 12, Пут - 6, Уильямс - 6, Кошарек - 2, Рейнольдс - 2, Клоцек, Порада, Трачик
ЦСКА: Шенгелия - 19, Антонов - 12, Хэкетт - 12, Ухов - 11, Хиллиард - 9, Стрелниекс - 8, Боломбой - 6, Джеймс - 6, Курбанов - 5, Фойгтман - 2, Кочергин, Хоменко
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