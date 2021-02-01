Невероятный победный бросок в матче «Зелена Гура» — ЦСКА

Трехочковый атакующего защитника Криса Ричарда на последних секундах принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА (93:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Ричард отобрал мяч у защитника ЦСКА Дэниэла Хэкетта, совершил проход на чужую половину площадки и реализовал сложный бросок с сопротивлением, когда до финальной сирены оставалось 1,7 секунды.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Это первая победа «Зелена Гуры» над ЦСКА в истории польского клуба, который по ходу встречи отыграл 15 очков отставания. В следующем матче чемпионата Единой лиги «Зелена Гура» 7 февраля дома сыграет против «Нижнего Новгорода». ЦСКА в этот же день на домашней площадке встретится с эстонским «Калевом»

