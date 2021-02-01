Определены игроки недели в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает лига на своей странице в «Твиттере».



Йокич набирал в среднем 30,0 очка (62,3% точности с игры) и 10,8 подбора. Команда выиграла три матча недели при одном проигрыше. «Наггетс» прервали 11-матчевую победную серию «Юта Джах», Йокич в этой встрече набрал 47 очков, повторив рекорд результативности в карьере. «Денвер» с результатом 12-8 поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Запада.



Харден записывал себе в актив в среднем 25,3 очка. 11,3 передачи и 7,3 подбора. «Нетс» одержали победу в трех играх недели и потерпели одно поражение. «Бруклин» поднялся на второе место в Восточной конференции с балансом 13-9.



