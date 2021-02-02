«Ощущения сейчас невероятные!» Тренер «Зелёна Гуры» — о первой в истории победе над ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Зелёна-Гуры» Феликс Алонсо прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Ощущения сейчас невероятные! У нас сейчас много матчей, мало отдыха, но игроки смогли показать великолепный уровень против одной из лучших команд Европы. Во второй половине мы превзошли сам себя, позволив сопернику набрать лишь 33 очка. Я горжусь этой командой», — приводит слова Алонсо официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась со счётом 93:90 в пользу «Зелёна-Гуры». Это первая победа «Зелёна-Гуры» над ЦСКА в истории польского клуба, который в ходе встречи отыграл 15 очков отставания. В следующем матче чемпионата Единой лиги «Зелёна-Гура» 7 февраля дома сыграет против «Нижнего Новгорода». ЦСКА в этот же день на домашней площадке встретится с эстонским «Калевом».