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Болельщики польского клуба устроили салют в честь первой в истории победы над ЦСКА

Болельщики польского клуба устроили салют в честь первой в истории победы над ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Накануне «Зелёна-Гура» в матче Единой лиги ВТБ одержала первую в истории победу над московским ЦСКА. После игры поклонники польского клуба устроили салют в честь успеха команды. Игроки же в ответ приветствовали их через громкоговоритель.

Напомним, что победу «Зелёна-Гуре» со счётом 93:90 на последних секундах принесло точное трёхочковое попадание Криса Ричарда.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале Lubuski Sport TVP3.

Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 26 очков. В составе ЦСКА отличился Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Майк Джеймс, вернувшийся в команду после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, провёл на паркете 12 минут 52 секунды, набрав всего шесть очков.

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