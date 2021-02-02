Болельщики польского клуба устроили салют в честь первой в истории победы над ЦСКА

Накануне «Зелёна-Гура» в матче Единой лиги ВТБ одержала первую в истории победу над московским ЦСКА. После игры поклонники польского клуба устроили салют в честь успеха команды. Игроки же в ответ приветствовали их через громкоговоритель.
Напомним, что победу «Зелёна-Гуре» со счётом 93:90 на последних секундах принесло точное трёхочковое попадание Криса Ричарда.
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Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 26 очков. В составе ЦСКА отличился Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Майк Джеймс, вернувшийся в команду после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, провёл на паркете 12 минут 52 секунды, набрав всего шесть очков.
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