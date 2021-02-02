Определён MVP января в Единой лиге ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила, что защитник казанского УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком (MVP) по итогам января.



УНИКС выиграл все 6 матчей в январе и закрепился на третьем месте в турнирной таблице с показателем 11-4. Смит был лидером казанской команды в прошлом месяце, в среднем набирая 16,2 очка (при 47,2% точности бросков с игры), 3,0 подбора, 2,2 передачи, 1,2 перехвата и 15,0 балла за эффективность действий.

Дважды в январе американский защитник перебирался за отметку в 20 очков и стал автором решающего попадания в матче с «Зелёна-Гурой» (65:64).



«Хочу поблагодарить бога, мою семью, всю команду, администрацию клуба и Единую лигу ВТБ за эту честь. Я невероятно смущён этой оценкой, очень ценю, что мой усердный труд, отношение к игре и мой клуб были так высоко отмечены», — приводит слова Смита сайт турнира.

Посмотреть видео можно на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».