Евгений Пашутин: самое важное – показать агрессивную защиту в Белграде

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором его подопечные встретятся с белградским «Партизаном».

«Самое важное – показать агрессивную защиту в Белграде. Нужно плотно сыграть с Перкинсом, Пейджем и Ярамазом, которые очень мобильны и атакуют как из-за дуги, так и в проходах. В трёхсекундной зоне мы должны быть очень внимательны с Величковичем, Янковичем и Томасом.

Необходимо контролировать пик-н-роллы соперника, навязать физически жёсткую борьбу и выиграть подбор. В нападении нам следует использовать баланс между атаками с периметра и средними бросками. Должны сохранять максимальную концентрацию все сорок минут. Это важный матч, выложимся на максимум и будем играть только на победу", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.