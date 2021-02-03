Евгений Пашутин: самое важное – показать агрессивную защиту в Белграде

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором его подопечные встретятся с белградским «Партизаном».
«Самое важное – показать агрессивную защиту в Белграде. Нужно плотно сыграть с Перкинсом, Пейджем и Ярамазом, которые очень мобильны и атакуют как из-за дуги, так и в проходах. В трёхсекундной зоне мы должны быть очень внимательны с Величковичем, Янковичем и Томасом.
Необходимо контролировать пик-н-роллы соперника, навязать физически жёсткую борьбу и выиграть подбор. В нападении нам следует использовать баланс между атаками с периметра и средними бросками. Должны сохранять максимальную концентрацию все сорок минут. Это важный матч, выложимся на максимум и будем играть только на победу", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.
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