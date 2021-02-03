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Бронни Джеймс получил разрыв мениска

Бронни Джеймс получил разрыв мениска
Баскетбол / НБА 0
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Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, во время стрима в «Инстаграме» заявил, что у него разрыв мениска и он сейчас не может играть в баскетбол из-за травмы. Восстановление после разрыва мениска составляет от двух до шести месяцев.

16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.

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