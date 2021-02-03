«Химки» подписали контракт с Антоном Понкрашовым

Разыгрывающий Антон Понкрашов продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб подписал контракт с чемпионом Европы 2007 года до конца сезона-2020/2021.
«Для меня «Химки» — один из моих родных клубов. Здесь я провёл два прекрасных сезона, которые повлияли на мое становление как игрока. Когда поступило предложение от «Химок», согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Я давно знаю Андрея Мальцева, с которым мы работали в «Спартаке». Думаю, мы быстро найдём общий язык. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать. Главное — полная самоотдача», — приводит слова Понкрашова сайт клуба.
За «Химки» Понкрашов выступал с 2007 по 2009 год. На его счету 101 игра в жёлто-синей форме.
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