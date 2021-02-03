«Орландо» выставил на обмен одного из лучших игроков команды

Баскетболист сборной Франции, форвард «Орландо Мэджик» Эван Фурнье может покинуть клуб ещё до завершения окна обмена, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб планирует обменять игрока ещё до мартовского дедлайна.



Как сообщает источник, летом баскетболист должен стать свободным агентом и клуб не намерен предлагать ему новый контракт. Клуб не хочет терять игрока, не получив за него дивидендов, поэтому планирует обменять его до завершения контракта.



Фурнье перед стартом сезона-2020/2021 принял решение воспользоваться опцией игрока в контракте и продлить соглашение с командой на сезон-2020/2021, за который получил $ 17 млн. Эван выступает за клуб из Флориды с 2014 года. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей, набирая в среднем 17,6 очка, 2,5 подбора и 3,6 передачи.