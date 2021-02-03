Сергей Кущенко — о Майке Джеймсе: наглый, уверенный, забирает мяч, уйдите — я сам

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о защитнике ЦСКА Майке Джеймсе.



«Наглый, уверенный, забирает мяч, уйдите — я сам, тренировки по четыре часа. Только для того, чтобы всему миру показать: “Посмотрите сюда, я это сделал. Я номер один!» — приводит слова Кущенко тележурнал «Вид сверху».



Джеймс играет в составе ЦСКА с 2019 года. До этого он выступал за «Олимпию Милан», а также в НБА за «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В среднем за матч Единой лиги ВТБ Джеймс набирает 15,8 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт 2,7 передачи.

Кущенко также рассказал о своей татуировке и её значении. На левом предплечье у него набита надпись «Rock'n'Roll».



«У меня тоже есть татуировка. Я к этому очень долго шёл. И, когда в достаточно серьёзном возрасте для этого созрел, я понял, что мне её не хватает. Она заполнила некую частичку моей жизни. Я понял, что то, что я сделал, двигало мною много лет по жизни. Это мой стиль жизни. И это не одна группа, Pink Floyd или Цой. Это ещё что-то, моя философия», — признался Кущенко.