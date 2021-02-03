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«Парма» узнала соперника по 1/8 финала Кубка Европы

«Парма» узнала соперника по 1/8 финала Кубка Европы
Баскетбол / Прочие турниры 0
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ФИБА провела жеребьёвку 1/8 финала Кубка Европы. Пермская «Парма» встретится с болгарским клубом «Рилски Спортист». Победитель в четвертьфинале сойдётся с сильнейшим в паре “Фрибург" (Швейцария) — “Балкан” (Болгария)

Все пары 1/8 финала Кубка Европы ФИБА.

“Сибиу” (Румыния) — “Реджо-Эмилия” (Италия)
“Днепр” (Украина) — “Орадя” (Румыния)
“Прометей" (Украина) — “Монс” (Бельгия)
“Сталь” (Польша) — “Ден Босх" (Нидерланды)
“Фрибург" (Швейцария) — “Балкан” (Болгария)
“Парма” (Россия) — “Рилски Спортист” (Болгария)
“Ираклис” (Греция) — “Анвил” (Польша)
“Ирони” Н-Ц (Израиль) — “Киев-Баскет” (Украина)

На стадии 1/8 и 1/4 финала Кубка Европы ФИБА победитель определится в одном матче. Игры этих стадий пройдут в закрытых «пузырях» по четыре команды в каждой. Хозяев «пузырей» ФИБА определит позже. Матчи состоятся 23-25 ​​марта. Завершится розыгрыш Кубка Европы ФИБА «Финалом четырёх» в апреле.

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