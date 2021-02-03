Шакил О'Нил назвал любимого игрока, подобных которому не было в истории

Легендарный центровой бывшая звезда НБА Шакил О'Нил высоко оценил игру лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.



«Мне нравится Стефен, я не видел подобного ему баскетболиста за всю историю игры. Я часто пытаюсь в своих высказываниях сравнивать игроков разных эпох, из-за чего люди называют меня хейтером. Но во-первых, я слишком великий, чтобы ненавидеть вас, а во-вторых, игра Стефена не поддаётся сравнению в исторической перспективе. Он уникален. Поэтому именно Карри является моим любимым баскетболистом», — сказал Шакил О'Нил в эфире TNT.



Ранее Карри стал вторым игроком в истории франшизы, преодолевшим отметку в 17 000 очков за карьеру. В матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (107:111) Карри набрал 38 очков, доведя карьерный показатель до 17 011 очков. Средняя результативность составляет 23,6 очка за матч.