Димитрис Итудис: что касается состава ЦСКА, у меня просто нет слов

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Валенсией». Красно-синие взяли на выезд всего 11 игроков.



«С огромным уважением отношусь к «Валенсии» за всё, что клуб представляет в плане стандартов организации в европейском баскетболе. Это команда, у которой есть 2-3 игрока на каждой позиции. Определённо, всё происходит от действий защитников, но набор «больших» — Дублевич, Тоби, Уильямс, Лабейри – меняют игру на счёт пик-н-попов, того, как они могут растягивать оборону. Они здорово бегут, являются атлетичной и хорошо укомплектованной командой, которой очень сложно противостоять.

Что касается нашего состава, у меня просто нет слов. Столько всего произошло одновременно. Но мы приехали, чтобы сражаться. Ни один из матчей не заканчивается до его начала, так что мы отправились на выезд в хорошем расположении духа, постараемся провести свой лучший матч. Те игроки, которых нам недостаёт, представляют стартовый состав лучшей команды Евролиги. Но результат делают те, кто выходит на площадку», — приводит слова Итудиса сайт «армейцев».

Прокомментировал предстоящую встречу и защитник ЦСКА Янис Стрелниекс.



«Предстоит сложный матч, но нам необходимо реабилитироваться. У нас есть небольшие проблемы с составом, но в строю остаётся много парней, которые способны выйти на первый план, так что мы едем бороться. «Валенсия» — сложный соперник. У них тоже тяжёлый момент, они проиграли несколько матчей подряд в Евролиге, так что они готовятся к встрече с нами», — отметил баскетболист московского клуба.