Леброн Джеймс выступил против проведения Матча звёзд НБА в этом сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не поддерживает решение НБА провести Матч всех звёзд в сезоне-2020/2021. Он назвал его неприятным сюрпризом.



«Никакой энергии и никакого интереса относительно Матча всех звёзд в этом году. Не понимаю, зачем он нам нужен сейчас. Из-за сокращённого межсезонья я рассчитывал на пятидневную паузу в марте. Я буду в Атланте, но только физически, а не мысленно», – приводит слова Джеймса USA TODAY.



Напомним, НБА изначально отказалась от Матча звёзд во время пандемии коронавируса, но затем приняла решение, что мероприятие состоится 7 марта в Атланте (штат Джорджия, США). За участие в нём Леброна в соответствующем опросе уже оставлено более 2,2 млн голосов.