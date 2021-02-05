Паскуаль: можно поздравить «Фенербахче». Непросто показать такие цифры против «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал проигрыш команды в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (84:92), отметив, что стамбульцы провели матч с впечатляющими показателями.

«Поздравляю «Фенербахче» с победой. Мы провели серьёзную игру, старались делать всё возможное как в защите, так и в нападении. Старались контролировать ритм игры, что непросто в матче с командой, которая сейчас в великолепной форме и показывает очень хороший баскетбол. Сегодня они продемонстрировали отличную, можно сказать талантливую, игру, с впечатляющими показателями: 55% реализации трехочковых, 60% — двухочковых.

Хочу отметить, что показывать такие цифры в матче с нашей командой, которая обычно хорошо играет в защите, непросто. Что касается нас, то мы были в игре на протяжении практически всего матча. Исключение — последние минуты встречи, когда мы создали преимущество в 5 очков, но затем не реализовали несколько свободных бросков. «Фенербахче» нас наказал.

Трёхочковый Махмутоглу из угла изменил ход матча. Однако в общем мы сделали всё возможное, остаётся только поздравить «Фенербахче». Мало игрового времени Остина Холлинза не связано с травмой, это решение тренера. Решили провести матч по-другому, считали, что это принесёт нам преимущество, чего в итоге не произошло. Ждём возвращения Алекса Пойтресса. Нам не хватает его атлетизма, и это очевидно как на подборах, так и во многих других ситуациях", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».