Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: Курбанов стал виновником ключевой потери. Не взял на себя смелость на бросок

Гомельский: Курбанов стал виновником ключевой потери. Не взял на себя смелость на бросок
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал проигрыш «армейцев» в матче 24-го тура Евролиги с «Валенсией» (103:105, ОТ).

«Вспомните ситуацию, когда в одной из атак «армейцы» не уложились в 24 секунды. Мне кажется, именно та потеря была ключевой. А виновником ее стал Курбанов. Не взял на себя смелость на завершающий бросок, отдал передачу. Вот и переживал после матча», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, встреча завершилась победой испанского клуба после двух овертаймов со счётом 105:103. «Валенсия» прервала трёхматчевую серию поражений, а ЦСКА проиграл второй раз подряд.

В следующем туре Евролиги ЦСКА встретится с «Панатинаикосом», а «Валенсия» проведёт матч с «Реалом». Оба матча пройдут 19 февраля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021