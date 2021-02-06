Гомельский: Курбанов стал виновником ключевой потери. Не взял на себя смелость на бросок
Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал проигрыш «армейцев» в матче 24-го тура Евролиги с «Валенсией» (103:105, ОТ).
«Вспомните ситуацию, когда в одной из атак «армейцы» не уложились в 24 секунды. Мне кажется, именно та потеря была ключевой. А виновником ее стал Курбанов. Не взял на себя смелость на завершающий бросок, отдал передачу. Вот и переживал после матча», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, встреча завершилась победой испанского клуба после двух овертаймов со счётом 105:103. «Валенсия» прервала трёхматчевую серию поражений, а ЦСКА проиграл второй раз подряд.
В следующем туре Евролиги ЦСКА встретится с «Панатинаикосом», а «Валенсия» проведёт матч с «Реалом». Оба матча пройдут 19 февраля.
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