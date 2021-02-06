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«Нью-Йорк» с двузначной разницей обыграл «Портленд»

«Нью-Йорк» с двузначной разницей обыграл «Портленд»
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В первой четверти «Портленду» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок с разницей в пять очков — 31:26. Однако, уже во второй двенадцатиминутке «Нью-Йорк» сумел вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:51 в пользу «Никс».

В третьей четверти сильнее также оказались игроки «Нью-Йорка», увеличившие своё преимущество до восьми очков перед заключительной четвертью. Четвёртый игровой отрезок также остался за хозяевами паркета. Итоговый счёт встречи — 110:99 в пользу «Никс».

Самыми результативными в составе победителей стали Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов, а также Элфрид Пэйтон (22 очка, 7 подборов). В составе «Портленда» 29 очков на свой счёт записал Дэмьен Лиллард.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Пэйтон - 22, Рэндл - 22, Барретт - 18, Бёркс - 16, Куикли - 12, Баллок - 10, Робинсон - 6, Гибсон - 2, Топпин - 2, Браздейкис, Нокс, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Смит, Харпер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 29, Трент-мл. - 19, Кантер - 13, Ковингтон - 13, Саймонс - 12, Худ - 7, Джонс - 3, Энтони - 2, Джайлс - 1, Блевинс, Коллинс, Литтл, Макколлум, Нуркич, Эллеби
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