«Нью-Йорк» с двузначной разницей обыграл «Портленд»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В первой четверти «Портленду» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок с разницей в пять очков — 31:26. Однако, уже во второй двенадцатиминутке «Нью-Йорк» сумел вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:51 в пользу «Никс».
В третьей четверти сильнее также оказались игроки «Нью-Йорка», увеличившие своё преимущество до восьми очков перед заключительной четвертью. Четвёртый игровой отрезок также остался за хозяевами паркета. Итоговый счёт встречи — 110:99 в пользу «Никс».
Самыми результативными в составе победителей стали Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов, а также Элфрид Пэйтон (22 очка, 7 подборов). В составе «Портленда» 29 очков на свой счёт записал Дэмьен Лиллард.
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