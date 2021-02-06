«Нью-Йорк» с двузначной разницей обыграл «Портленд»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».



В первой четверти «Портленду» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок с разницей в пять очков — 31:26. Однако, уже во второй двенадцатиминутке «Нью-Йорк» сумел вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:51 в пользу «Никс».



В третьей четверти сильнее также оказались игроки «Нью-Йорка», увеличившие своё преимущество до восьми очков перед заключительной четвертью. Четвёртый игровой отрезок также остался за хозяевами паркета. Итоговый счёт встречи — 110:99 в пользу «Никс».



Самыми результативными в составе победителей стали Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов, а также Элфрид Пэйтон (22 очка, 7 подборов). В составе «Портленда» 29 очков на свой счёт записал Дэмьен Лиллард.