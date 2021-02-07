Демаркус Казинс отреагировал на то, что получит чемпионский перстень от «Лейкерс»

Центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс отреагировал на новость, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» решили вручить ему чемпионский перстень за сезон-2019/2020. Казинс получит перстень, хотя не сыграл за «Лейкерс» ни одного матча в прошлом сезоне НБА.
«Это круто. Это доказывает, что они действительно ценили моё присутствие в команде. Очевидно, что я не мог выйти на паркет, но я выполнял свою роль, пусть она и была ограниченной. Это крутой момент в карьере. Разумеется, это произошло не так, как я хотел, но я благодарен им за это», — сказал Казинс в эфире телеканала Fox.
В ходе прошлого сезона Казинс был отчислен из состава «Лейкерс», контракт с которым подписал перед началом сезона-2019/2020. Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы.
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