«Нижний Новгород» в овертайме победил «Зелёна-Гуру»

В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Нижний Новгород».

Первая четверть встречи осталась за гостями — 22:18. К большому перерыву нижегородцы вели с преимуществом в 8 очков — 48:40. Во второй половине команда из Польши сумела выравнять игру и перевела матч в овертайм — 83:83.

В дополнительной пятиминутке команда из России действовала удачнее, благодаря чему оформила победу со счётом 97:93.

Самыми результативными в составе победителей стали Артём Комолов и Евгений Бабурин, записавшие в актив по 17 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 передач оформил Иван Стребков. У «Зелёна-Гуры» по 24 очка в активе Роландса Фрейманиса и Габриэля Лундберга.