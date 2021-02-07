«Нижний Новгород» в овертайме победил «Зелёна-Гуру»
В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Нижний Новгород».
Первая четверть встречи осталась за гостями — 22:18. К большому перерыву нижегородцы вели с преимуществом в 8 очков — 48:40. Во второй половине команда из Польши сумела выравнять игру и перевела матч в овертайм — 83:83.
В дополнительной пятиминутке команда из России действовала удачнее, благодаря чему оформила победу со счётом 97:93.
Самыми результативными в составе победителей стали Артём Комолов и Евгений Бабурин, записавшие в актив по 17 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 передач оформил Иван Стребков. У «Зелёна-Гуры» по 24 очка в активе Роландса Фрейманиса и Габриэля Лундберга.
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