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«Шарлотт» разгромил «Вашингтон», «Майами» победил «Никс», «Юта» выиграла 15-й матч из 16

«Шарлотт» разгромил «Вашингтон», «Майами» победил «Никс», «Юта» выиграла 15-й матч из 16
Баскетбол / НБА 0
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За океаном завершилось несколько ранних матчей очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

В Северной Каролине «Шарлотт Хорнетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Команда Джеймса Боррего прочно владела инициативой на протяжении почти всей встречи. Перед заключительной четвертью «Хорнетс» лидировали с преимуществом в 29 очков. В последней двенадцатминутке команда немного позволила сократить отставание гостям, но всё равно одержала победу с разгромным счётом — 119:97. 26 очков в составе победителей набрал Терри Розир.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
119 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Хэйворд - 25, Болл - 19, Зеллер - 16, Бриджес - 11, Монк - 11, Мартин - 4, Вашингтон - 3, Мартин - 2, Ричардс - 2, Бийомбо, Грэм, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Риллер
Вашингтон Уизардс: Бил - 31, Лопес - 14, Уэстбрук - 12, Нето - 10, Дав. Бертанс - 6, Мэтьюз - 5, Хатимура - 5, Авдия - 4, Смит - 4, Браун - 2, Вагнер - 2, Лень - 2, Белл, Бонга, Брайант, Гилл, Робинсон, Уинстон

В Нью-Йорке местные «Никс» принимали «Майами Хит». Зрители стали свидетелями напряжённого противостояния. Сильнее в нём оказались флоридцы — 109:103. Лучшим в составе победителей стал Эдрисс Адебайо, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. У «Никс» отметился Джулиус Рэндл (26 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 109
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Баллок - 21, Бёркс - 13, Гибсон - 9, Пэйтон - 7, Топпин - 7, Риверс - 6, Робинсон - 6, Куикли - 5, Барретт - 3, Браздейкис, Нокс, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Смит, Харпер
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 17, Нанн - 16, Хироу - 16, Олиник - 15, Робинсон - 12, Винсент - 5, Игуодала - 4, Ачиува, Брэдли, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем

В Индианаполисе «Юта Джаз» обыграла «Индиану Пэйсерс» со счётом 103:95 и одержал уже 15 победу в последних 16 встречах. Лучшим в составе команды из Солт-Лейк-Сити стал Донован Митчелл, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 27 очков, 9 подборов и 11 передач. Мощный дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов оформил Руди Гобер.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
95 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 20, Макдермотт - 18, Брогдон - 15, Тёрнер - 11, Лэмб - 10, Холидэй - 9, Битадзе - 4, Макконнелл - 4, Холидей - 4, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Мартин, Самнер, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Юта Джаз: Митчелл - 27, Богданович - 18, Кларксон - 17, Гобер - 16, Инглс - 7, Фэйворс - 7, О'Нил - 6, Ньянг - 5, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
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