«Шарлотт» разгромил «Вашингтон», «Майами» победил «Никс», «Юта» выиграла 15-й матч из 16

За океаном завершилось несколько ранних матчей очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

В Северной Каролине «Шарлотт Хорнетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Команда Джеймса Боррего прочно владела инициативой на протяжении почти всей встречи. Перед заключительной четвертью «Хорнетс» лидировали с преимуществом в 29 очков. В последней двенадцатминутке команда немного позволила сократить отставание гостям, но всё равно одержала победу с разгромным счётом — 119:97. 26 очков в составе победителей набрал Терри Розир.

В Нью-Йорке местные «Никс» принимали «Майами Хит». Зрители стали свидетелями напряжённого противостояния. Сильнее в нём оказались флоридцы — 109:103. Лучшим в составе победителей стал Эдрисс Адебайо, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. У «Никс» отметился Джулиус Рэндл (26 очков и 13 подборов).

В Индианаполисе «Юта Джаз» обыграла «Индиану Пэйсерс» со счётом 103:95 и одержал уже 15 победу в последних 16 встречах. Лучшим в составе команды из Солт-Лейк-Сити стал Донован Митчелл, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 27 очков, 9 подборов и 11 передач. Мощный дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов оформил Руди Гобер.