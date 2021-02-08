Андрей Мальцев: сейчас «Локомотив» как раненый зверь

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Локомотив» — очень серьёзный коллектив, который неслучайно находится в верхней части турнирной таблицы. К ним недавно перешёл бывший центровой «Автодора» Гордон, в связи с травмой главного центрового Уильямса краснодарцы продолжили селекцию. Сейчас «Локомотив» как раненый зверь: они хорошо сыграли с «Партизаном», но уступили в концовке, хотя для них это был очень важный матч. Думаю, сейчас соперник будет максимально мотивирован: им нужно реабилитироваться за недавние поражения, да и нам они уступили относительно недавно. Если сравнивать с нашим первым матчем, то сейчас игра будет совершенно другой, так как сыграют совершенно другие составы. Думаю, всё в первую очередь будет зависеть от желания: победит тот, кто будет больше этого хотеть», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
- 8 февраля 2021
-
09:22
-
09:07
-
08:49
-
08:47
-
08:39
-
00:45
- 7 февраля 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:43
-
21:02
-
19:58
-
18:32
-
17:54
-
17:48
-
17:29
-
15:59
-
14:43
-
13:57
-
12:57
-
11:49
-
10:43
-
09:27
-
09:23
-
09:21
-
09:16
-
09:13
-
07:30
-
03:31
-
00:46
- 6 февраля 2021
-
23:31
-
22:59
-
20:59
-
20:13
-
19:57
-
18:56