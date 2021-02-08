Андрей Мальцев: сейчас «Локомотив» как раненый зверь

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локомотив» — очень серьёзный коллектив, который неслучайно находится в верхней части турнирной таблицы. К ним недавно перешёл бывший центровой «Автодора» Гордон, в связи с травмой главного центрового Уильямса краснодарцы продолжили селекцию. Сейчас «Локомотив» как раненый зверь: они хорошо сыграли с «Партизаном», но уступили в концовке, хотя для них это был очень важный матч. Думаю, сейчас соперник будет максимально мотивирован: им нужно реабилитироваться за недавние поражения, да и нам они уступили относительно недавно. Если сравнивать с нашим первым матчем, то сейчас игра будет совершенно другой, так как сыграют совершенно другие составы. Думаю, всё в первую очередь будет зависеть от желания: победит тот, кто будет больше этого хотеть», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».