«Локомотив-Кубань» усилят два сербских специалиста

Тренерский штаб «Локомотива-Кубань» пополнили два сербских специалиста. Помощниками Евгения Пашутина стали Бранко Максимович и Йован Беадер. Оба специалиста имеют большой опыт и призваны усилить тренерский штаб красно-зелёных перед решающими матчами сезона.

Бранко Максимович начал тренерскую карьеру 25 лет назад. В последние годы возглавлял сербские команды «ФМП» (Белград), «Младость» (Земун) и «Вршац» (Вршац). «ФМП» под его руководством играл в Адриатической Лиге. В сезоне-2019/2020 был главным тренером «Баника Хандлова», выступающего в чемпионате Словакии. В активе специалиста есть и серьёзный управленческий опыт – он возглавлял молодёжный департамент сильнейшего клуба Сербии «Црвены Звезды».

Йован Беадер, в свою очередь, хорошо знаком с Россией. Его тренерская карьера началась в 2007 году в баскетбольном клубе «Рязань». После он работал в тренерском штабе «Нижнего Новгорода» и турецкого «Банвита». С 2017 по 2020 год Беадер был главным тренером нескольких клубов в Словении.

«Январский кризис заставил нас усилить тренерский штаб основной команды. Надеюсь, что с приходом двух опытных специалистов «Локомотив-Кубань» серьёзно улучшит свою игру и после паузы на матчи сборных прибавит в тактическом плане и игровой дисциплине», — сказал президент «Локо» Андрей Ведищев.