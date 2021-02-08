Определены игроки недели в НБА
Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «Твиттер» лиги.
Фокс помог «Кингз» одержать четыре победы в четырех матчах, набирая в среднем 31,0 очка и отдавая 8,8 передачи при реализации 54,7 процента бросков с игры. «Сакраменто» впервые с 2006 года выиграл семь раз на отрезке из восьми матчей и вплотную приблизился к зоне плей-офф после пребывания в нижней части турнирной таблицы на старте регулярного чемпионата.
Адетокунбо набирал в среднем 24,0 очка, собирал 10,3 подбора и отдавал 6,3 передачи. «Милуоки» одержал победу во всех четырех матчах недели.
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