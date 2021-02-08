Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «Твиттер» лиги.

Фокс помог «Кингз» одержать четыре победы в четырех матчах, набирая в среднем 31,0 очка и отдавая 8,8 передачи при реализации 54,7 процента бросков с игры. «Сакраменто» впервые с 2006 года выиграл семь раз на отрезке из восьми матчей и вплотную приблизился к зоне плей-офф после пребывания в нижней части турнирной таблицы на старте регулярного чемпионата.

Адетокунбо набирал в среднем 24,0 очка, собирал 10,3 подбора и отдавал 6,3 передачи. «Милуоки» одержал победу во всех четырех матчах недели.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021