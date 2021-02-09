Ламело Болл установил рекорд НБА и покорил достижения Леброна, Карри и Дончича

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (119:94) набрал 24 очка, отдал 10 передач и совершил 7 подборов, это позволило ему обновить ряд статистический достижений.
Болл – самый молодой игрок в истории НБА, кто реализовал 7 броской из-за дуги в одной игре.
Ламело стал третьим баскетболистом в лиге после Леброна Джеймса и Луки Дончича, кто в возрасте 19 лет или младше провёл больше одного матча с 20 очками, 10 передачами и 5 подборами.
Также разыгрывающий «Хорнетс» стал третьим новичком в истории НБА, который реализовал в матче 7+ трёхочковых и отдал 10+ передач. Он повторил достижение Стефена Карри и Джейсона Кидда.
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