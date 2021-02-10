Дабл-дабл Хардена не помог «Бруклину» спастись от поражения в игре с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Детройт Пистонс» на домашнем паркете обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 122:111.
Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс лёгкий форвард Джерами Грант, набравший 32 очка и совершивший 5 подборов и 4 передачи.
Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал разыгрывающий Кайри Ирвинг – 27 очков, 2 подбора и 7 передач. Дабл-даблом отметился звёздный защитник Джеймс Харден – 24 очка, 6 подборов и 12 передач.
«Детройт Пистонс» прервал свою 4-матчевую серию поражений, а «Бруклин Нетс» продлил её до 3 встреч.
В других встречах игрового дня «Майами Хит» с минимальным перевесом обыграл «Нью-Йорк Никс» (98:96), а форварду Джимми Батлеру не хватило одного подбора до трипл-дабла (26 очков, 9 подборов, 10 передач). В параллельном поединке «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (130:101), продлив свою победную серию до 4 игр.
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