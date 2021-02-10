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Дабл-дабл Хардена не помог «Бруклину» спастись от поражения в игре с «Детройтом»

Дабл-дабл Хардена не помог «Бруклину» спастись от поражения в игре с «Детройтом»
Баскетбол / НБА 0
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Детройт Пистонс» на домашнем паркете обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 122:111.

Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс лёгкий форвард Джерами Грант, набравший 32 очка и совершивший 5 подборов и 4 передачи.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал разыгрывающий Кайри Ирвинг – 27 очков, 2 подбора и 7 передач. Дабл-даблом отметился звёздный защитник Джеймс Харден – 24 очка, 6 подборов и 12 передач.

«Детройт Пистонс» прервал свою 4-матчевую серию поражений, а «Бруклин Нетс» продлил её до 3 встреч.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
122 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Грант - 32, Райт - 22, Бей - 15, Пламли - 14, Джексон - 13, Гриффин - 9, Эллингтон - 8, Стюарт - 5, Думбуйа - 2, Макгрудер - 2, Джексон, Ли, Михайлюк, Окафор, Сирвидис, Смит, Хейз
Бруклин Нетс: Ирвинг - 27, Харден - 24, Грин - 10, Шамет - 10, Джордан - 9, Браун - 8, Джонсон - 8, Харрис - 6, Пелле - 4, Луваву-Кабарро - 3, Кьоцца - 2, Вонле, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Перри, Шамперт

В других встречах игрового дня «Майами Хит» с минимальным перевесом обыграл «Нью-Йорк Никс» (98:96), а форварду Джимми Батлеру не хватило одного подбора до трипл-дабла (26 очков, 9 подборов, 10 передач). В параллельном поединке «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (130:101), продлив свою победную серию до 4 игр.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 96
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 26, Олиник - 20, Адебайо - 19, Хироу - 15, Нанн - 11, Робинсон - 4, Винсент - 3, Ачиува, Брэдли, Горан Драгич, Игуодала, Леонард, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
Нью-Йорк Никс: Пэйтон - 18, Роуз - 14, Барретт - 13, Рэндл - 12, Бёркс - 11, Баллок - 9, Куикли - 7, Ноэль - 6, Топпин - 4, Робинсон - 2, Браздейкис, Гибсон, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
130 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Уильямсон - 20, Харт - 20, Болл - 15, Эрнангомес - 14, Бледсо - 10, Льюис - 10, Александер-Уолкер - 7, Адамс - 6, Редик - 4, Хэйс - 2, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл
Хьюстон Рокетс: Уолл - 25, Гордон - 23, Тэйт - 13, Хаус - 13, Браун - 11, Казинс - 7, Такер - 7, Нваба - 2, Вуд, Джонс, Куруч, Маклемор, Мартин, Оладипо, Портер, Томас, Экзам
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