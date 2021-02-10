ЦСКА объявил о подписании Майкла Эрика

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что клуб согласовал условия перехода центрового Майкла Эрика из турецкого «Тюрк Телекома». Контракт с нигерийским баскетболистом рассчитан до конца сезона. Майкл присоединится к команде после оформления всех документов, необходимых для въезда в Россию.
В 19 матчах турецкой лиги в этом сезоне Эрик проводил на паркете по 24,2 минуты, набирал 11,0 очка (57,4% двухочковых), делал 6,2 подбора и 1,0 блок-шота. Его показатели в 6 матчах Лиги чемпионов ФИБА – 27,6 минуты, 12,2 очка (60,4% двухочковых), 6,7 подбора, 1,3 блок-шота.
Напомним, ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Кроме того, по личным причинам расположение клуба на время покинул защитник Майк Джеймс.
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