ЦСКА объявил о подписании Майкла Эрика

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что клуб согласовал условия перехода центрового Майкла Эрика из турецкого «Тюрк Телекома». Контракт с нигерийским баскетболистом рассчитан до конца сезона. Майкл присоединится к команде после оформления всех документов, необходимых для въезда в Россию.

В 19 матчах турецкой лиги в этом сезоне Эрик проводил на паркете по 24,2 минуты, набирал 11,0 очка (57,4% двухочковых), делал 6,2 подбора и 1,0 блок-шота. Его показатели в 6 матчах Лиги чемпионов ФИБА – 27,6 минуты, 12,2 очка (60,4% двухочковых), 6,7 подбора, 1,3 блок-шота.

Напомним, ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Кроме того, по личным причинам расположение клуба на время покинул защитник Майк Джеймс.