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УНИКС обыграл «Зенит» с разницей "+1", реализовав победный бросок за 2 секунды до сирены

УНИКС обыграл «Зенит» с разницей "+1", реализовав победный бросок за 2 секунды до сирены
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал санкт-петербургский «Зенит».

Первая четверть противостояния осталась за «Зенитом», который повёл к первому перерыву с преимуществом четыре очка — 22:18. К большому перерыву санкт-петербургский клуб повёл с преимуществом в шесть очков — счёт после второй четверти был 37:31. В третьем игровом отрезке ситуация на паркете не особо изменилась — десятиминутка осталась за УНИКСом, который отыграл одно очко отставания. В решающей четверти за две секунды до конца встречи счёт на табло был 58:57 в пользу «Зенита», однако Джамар Смит смог реализовать бросок и принести УНИКСу победу — 59:58.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Морган, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. В составе «Зенита» 17 очков набрал Матеуш Понитка.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 18:45 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
59 : 58
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Морган - 18, Канаан - 12, Уолтерс - 8, Узинский - 7, Смит - 6, Браун - 5, Жбанов - 3, Клименко, Колесников, Разумов, Сергеев, Уайт
Зенит: Понитка - 17, Гудайтис - 15, Риверс - 11, Бэрон - 5, Зубков - 5, Захаров - 3, Пангос - 2, Вольхин, Пушков, Томас, Трушкин, Фридзон
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