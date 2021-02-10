УНИКС обыграл «Зенит» с разницей "+1", реализовав победный бросок за 2 секунды до сирены

В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал санкт-петербургский «Зенит».



Первая четверть противостояния осталась за «Зенитом», который повёл к первому перерыву с преимуществом четыре очка — 22:18. К большому перерыву санкт-петербургский клуб повёл с преимуществом в шесть очков — счёт после второй четверти был 37:31. В третьем игровом отрезке ситуация на паркете не особо изменилась — десятиминутка осталась за УНИКСом, который отыграл одно очко отставания. В решающей четверти за две секунды до конца встречи счёт на табло был 58:57 в пользу «Зенита», однако Джамар Смит смог реализовать бросок и принести УНИКСу победу — 59:58.

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Морган, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. В составе «Зенита» 17 очков набрал Матеуш Понитка.