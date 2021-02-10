Нандо Де Коло отдал гениальный «слепой» пас в чемпионате Турции

Атакующий защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло стал автором белстящей результативной передачи в матче чемпионата Турции с «Тофашем». В третьей четверти французский баскетболист в касание отдал «слепой» пас на одноклубника Ахмета Дювериоглу, который легко завершил атаку данком. Эффектинвость передачи в социальных сетях, среди прочего, отметили обозреватели американских СМИ, освещающих НБА.



«Фенербахче» проиграл «Тофашу» со счётом 81:84. Де Коло набрал 24 очка и 4 передачи, но при этом допустил 10 потерь.

Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть можно в «Твиттере» ING Basketbol Süper Ligi.

Напомним, до перехода в «Фенербахче» Де Коло выступал в составе ЦСКА, где стал чемпионом Евролиги в 2016 и 2019 годах.