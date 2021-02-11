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Мэджик Джонсон назвал двух заслуженных игроков, которые могут не попасть на Матч звёзд НБА

Мэджик Джонсон назвал двух заслуженных игроков, которые могут не попасть на Матч звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легенда НБА Мэджик Джонсон выразил мнение, что разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс и лёгкий форвард «Детройт Пистонс» Джерами Грант заслужили участие в Матче всех звёзд в этом году, но при этом они вряд ли попадут туда.

«Двое парней, которые, возможно, не попадут на Матч звёзд, но точно этого заслуживают, – ДеАарон Фокс и Джерами Гран», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

Фокс в нынешнем сезоне набирает 23,4 очка, собирает 3,4 подбора, отдаёт 6,7 передачи и совершает 1,2 перехвата в среднем за игру.

Средняя статистика Гранта в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 – 24,3 очка, 5,5 подбора, 3,0 передачи и 1,2 блок-шота.

Матча всех звёзд НБА в 2021 году пройдёт на State Farm Arena в Атланте 7 марта.

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