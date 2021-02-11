Названа сумма компенсации, которую ЦСКА заплатит за Габриэля Лундберга

Польский обозреватель Войцех Малиновски на своей странице в «Твиттере» сообщил, что переход датского защитника Габриэля Лундберга в ЦСКА практически решённое дело. Кроме того, инсайдер добавил, что «армейцы» выплатят «Зеленой-Гуре» за игрока компенсацию в размере $ 300 тыс.

Контракт ЦСКА с баскетболистом будет рассчитан на 2,5 года, при этом московский клуб будет иметь опцию преждевременного расторжения, как это было в случае с кубинским баскетболистом Ховардом Сент-Росом, подписанным в ходе минувшего сезона.

Лундберг в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ набирает 20,4 очка, собирает 3,8 подбора и совершает 5,4 передачи. 11 февраля он принял участие в матче Кубка Польши, набрав 20 очков. Ожидается, что после этой игры баскетболист подпишет контракт с ЦСКА.