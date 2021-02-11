Названа сумма компенсации, которую ЦСКА заплатит за Габриэля Лундберга

Польский обозреватель Войцех Малиновски на своей странице в «Твиттере» сообщил, что переход датского защитника Габриэля Лундберга в ЦСКА практически решённое дело. Кроме того, инсайдер добавил, что «армейцы» выплатят «Зеленой-Гуре» за игрока компенсацию в размере $ 300 тыс.
Контракт ЦСКА с баскетболистом будет рассчитан на 2,5 года, при этом московский клуб будет иметь опцию преждевременного расторжения, как это было в случае с кубинским баскетболистом Ховардом Сент-Росом, подписанным в ходе минувшего сезона.
Лундберг в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ набирает 20,4 очка, собирает 3,8 подбора и совершает 5,4 передачи. 11 февраля он принял участие в матче Кубка Польши, набрав 20 очков. Ожидается, что после этой игры баскетболист подпишет контракт с ЦСКА.
- 11 февраля 2021
-
23:57
-
22:15
-
21:39
-
21:02
-
20:31
-
20:19
-
19:08
-
17:50
-
16:19
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
13:41
-
13:06
-
12:40
-
11:30
-
11:08
-
10:14
-
09:54
-
09:31
-
09:20
-
09:19
-
08:59
-
06:53
-
00:45
- 10 февраля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:32
-
21:50
-
21:46
-
20:46
-
19:54
-
18:58
-
18:08
-
17:37