«Майами» победил «Хьюстон», «Бостон» обыграл «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде победил «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:94.

Лучшими в составе «Хит» на площадке были оформивший трипл-дабл Джимми Батлер (27 очков, 10 передач и 10 подборов), Макс Страс (21 очко) и Кендрик Нанн (16 очков). У «Рокетс» самыми результативными в матче стали Джон Уолл (17 очков), Эрик Гордон (17 очков) и Дже’Шон Тэйт (16 очков).

Следующий матч «Майами» 14 февраля на выезде проведёт с «Ютой Джаз», а «Хьюстон» сыграет с «Нью-Йорк Никс».

Также в рамках игрового дня «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» (120:106), а «Детройт Пистонс» уступил «Индиане Пэйсерс» (95:111). Кроме того, свои матчи проводят «Голден Стэйт Уорриорз» с «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» с «Филадельфией Сиксерс».