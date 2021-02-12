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«Майами» победил «Хьюстон», «Бостон» обыграл «Торонто»

«Майами» победил «Хьюстон», «Бостон» обыграл «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде победил «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:94.

Лучшими в составе «Хит» на площадке были оформивший трипл-дабл Джимми Батлер (27 очков, 10 передач и 10 подборов), Макс Страс (21 очко) и Кендрик Нанн (16 очков). У «Рокетс» самыми результативными в матче стали Джон Уолл (17 очков), Эрик Гордон (17 очков) и Дже’Шон Тэйт (16 очков).

Следующий матч «Майами» 14 февраля на выезде проведёт с «Ютой Джаз», а «Хьюстон» сыграет с «Нью-Йорк Никс».

Также в рамках игрового дня «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» (120:106), а «Детройт Пистонс» уступил «Индиане Пэйсерс» (95:111). Кроме того, свои матчи проводят «Голден Стэйт Уорриорз» с «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» с «Филадельфией Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
94 : 101
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Гордон - 17, Уолл - 17, Казинс - 16, Тэйт - 16, Хаус - 9, Такер - 8, Оладипо - 6, Браун - 3, Нваба - 2, Вуд, Джонс, Куруч, Маклемор, Мартин, Портер, Томас, Экзам
Майами Хит: Батлер - 27, Страс - 21, Нанн - 16, Робинсон - 15, Адебайо - 10, Олиник - 6, Ачиува - 2, Винсент - 2, Игуодала - 2, Брэдли, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Харклесс, Хаслем, Хироу
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