Дончич и Уильямсон показали рекордную результативность, установив исторические достижения

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (143:130) набрал 46 очков (17 из 30 с игры, 5 трехочковых из 8 и 7 штрафных из 9), отдал 12 передач и собрал 8 подборов. Дончич — первый игрок в истории франшизы «Маверикс» со статистикой 45-10. Дончич достиг отметки 4000 очков за карьеру. Для этого ему хватило всего 159 матчей, что является третьим результатом в лиге за последние 40 лет. За меньшее количество матчей достичь этой отметки удалось только только членам Зала славы Шакилу О’Нилу (154) и Майклу Джордану (134).
Тяжёлый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 36 очков (14 бросков с игры из 15 и 8 штрафных из 11), 4 передачи, 2 подбора и 2 перехвата. Зайон также показал рекордную результативность за карьеру. 20-летний тяжёлый форвард реализовал 10 бросков с игры без единого промаха в первой половине встречи, что является новым рекордом франшизы. Точность Уильямсона составила 93% с игры. Это рекорд в истории НБА для баскетболиста в возрасте менее 21 года.
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Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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