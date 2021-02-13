В матче НБА состоялось два уникальных по историческим меркам события

В ночь на 13 февраля по московскому времени в регулярном чемпионате НБА состоялась встреча «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В этой встрече произошло сразу два исторических события.

Впервые в истории лиги сразу 4 игрока в одном матче в возрасте 25 лет или младше набрали 30 или более очков. Отметились лидеры «Даллас Маверикс» Лука Дончич (46) и Кристапс Порзингис (36), а также ведущие баскетболисты «Пеликанс» Зайон Уильямсон (36) и Брендон Ингрэм (30).

Кроме того, дуэт Дончич — Порзингис стал первым в истории дуэтом иностранных игроков, которому удавалось набрать в одном матче более 35 очков. Напомним, встреча «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» завершилась победой команды из Техаса со счётом 143:130.