В матче НБА состоялось два уникальных по историческим меркам события
В ночь на 13 февраля по московскому времени в регулярном чемпионате НБА состоялась встреча «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В этой встрече произошло сразу два исторических события.
Впервые в истории лиги сразу 4 игрока в одном матче в возрасте 25 лет или младше набрали 30 или более очков. Отметились лидеры «Даллас Маверикс» Лука Дончич (46) и Кристапс Порзингис (36), а также ведущие баскетболисты «Пеликанс» Зайон Уильямсон (36) и Брендон Ингрэм (30).
Кроме того, дуэт Дончич — Порзингис стал первым в истории дуэтом иностранных игроков, которому удавалось набрать в одном матче более 35 очков. Напомним, встреча «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» завершилась победой команды из Техаса со счётом 143:130.
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