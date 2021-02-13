Леброн Джеймс установил знаковый антирекорд в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлис» (115:105) совершил пять потерь. Таким образом, Джеймс превзошёл антирекорд Карла Мэлоуна и занял первое место по количеству потерь в карьере, сообщает CBS Sports. Теперь на счету Джеймса 4526 потерь.
На счету Мэлоуна 4524 потери. В первой пятерке находятся Мозес Мэлоун (4264), Джон Стоктон (4244) и Коби Брайант (4010).
«Лос-Анджелес» одержал 7-ю победу кряду. Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли форварды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, набравшие 35 и 28 очков соответственно. Дабл-дабл на счету Кайла Кузмы – 20 очков, 10 подборов и 2 передачи. В других матчах «Юта Джаз» не встретил сопротивления в игре с «Милуоки Бакс» (129:115), «Кливленд Кавальерс» на выезде проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:129), а «Орландо Мэджик» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Сакраменто Кингз» (123:112).
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