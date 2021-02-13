«Реал» и «Барселона» вышли в финал Кубка Испании

«Реал» в матче 1/2 финала Кубка Испании обыграл «Тенерифе» — 85:79 (19:23, 21:23, 25:16, 20:17). В составе победителей лучшую результативность показали Габриэль Дек (18 очков, 7 подборов), Фабьен Козер (18 очков), Серхио Льюль (11 очков, 5 передач) и Джейси Кэрролл (11 очков). У проигравших выделились Марселиньо Уэртас (22 очка, 5 передач), Фран Герра (15 очков) и Бруно Фитипальдо (13 очков, 5 передач).
Посмотреть видео можно на канале ACB в YouTube. Права на видео принадлежат ACB.
В другом полуфинальном матче «Барселона» обыграла «Басконию» — 77:68 (15:12, 23:15, 26:20, 13:21). У победителей двузначную результативность покорили Никола Миротич (16 очков, 5 подборов), Кори Хиггинс 913 очков) и Кайл Курич (10 очков, 7 подборов). В составе «Басконии» лучшими были Пьеррия Хенри (19 очков), Тони Джекири (15 очков, 6 подборов), Лука Вильдоса (10 очков) и Ачилле Полонара (10 очков, 7 подборов). «Реал» и «Барселона» разыграют Кубок Короля Испании 14 февраля на арене «Визинк Центр» в Мадриде.
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