Артём Комолов — победитель конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Артём Комолов стал победителем конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Состязание прошло в перерыве Матча звёзд. В нём приняли участие Михаил Кулагин («Енисей»), Джеремайя Хилл («Астана»), Артём Комолов («Нижний Новгород») и Айзея Кэнэн (УНИКС).
В финал пробились Артём Комолов и Джеремайя Хилл. Защитник российского клуба в финале набрал 16 баллов, у его оппонента 13 баллов.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ
Напомним, что сегодня, 14 февраля, проходит Матч звёзд Единой лиги ВТБ, сильнейшего определят команды Звёзд России и Звёзд мира.
За Россию с первых минут на паркет вышли Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Зубков («Зенит»), Семён Антонов (ЦСКА).
В команде Звёзд мира Хавьер Паскуаль в старте выпустил Маркуса Кина («Калев»), Джамара Смита (УНИКС), своего подопечного Матеуша Понитку («Зенит»), Миндаугаса Кузминскаса («Локомотив-Кубань») и Джордана Мики («Химки»).
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