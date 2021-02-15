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Карл-Энтони Таунс установил новый рекорд НБА

Карл-Энтони Таунс установил новый рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» реализовал 2 из 3 бросков из-за дуги, что позволило ему установить рекорд франшизы и всей лиги.

«Таунс забивал как минимум по одному трёхочковому в каждой из последних 42 игр, что является самой продолжительной такой серией в истории франшизы «Тимбервулвз» и самой длинной серией в НБА для центровых», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.

В матче с «Рэпторс» Таунс набрал 20 очков, совершил 11 подборов и отдал 3 передачи. Его результативность помогла «Тимбервулвз» одержать гостевую победу со счётом 116:112. У «Торонто» лучшую статистику показал разыгрывающий Кайл Лоури – 24 очка, 4 подбора, 4 передачи.

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