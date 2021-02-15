В «Реале» отреагировали на провал в финале Кубка Испании с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Испании с «Барселоной» (73:88).
«Мы должны совершенствоваться, если хотим соревноваться на высшем уровне. Команда проделала великолепную работу в четверг в игре с «Валенсией» и накануне с «Тенерифе». Против «Барсы» этого сделать не получилось, и я отдаю должное сопернику. У нас есть проблемы с физикой, надеюсь, команда сможет восстановиться», — приводит слова Ласо официальный сайт мадридцев.
Мнением по поводу игры поделился и центровой «Реала» Уолтер Тавареш.
«Они не пустили нас в игру. Как только появлялась возможность сократить отставание в счёте, «Барса» отсекала нас фолами. Мы плохо начали встречу, но постепенно выбирались. Команда выложилась по максимуму, всё, что я могу сказать», — отметил баскетболист.
Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, записавший в актив 20 очков. Ещё 13 очков в активе Роландса Смитса. У «Реала» лучшим стал Тавареш, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 17 очков и 9 подборов. 15 баллов набрал Альберто Абальде.
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