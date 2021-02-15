Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение, которое не покорилось Карри и Леброну

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение в НБА, сообщает Essntially Sports. Бросок Лилларда на последних секундах матча с «Даллас Маверикс», который оказался победным, стал для Лилларда уже 33-м в карьере. Статистика учитывает победные броски Лилларда как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.
Примечательно, что такой рекорд не покорялся ни Леброну Джеймсу, ни Стефену Карри, которые являются признанными клатчерами в НБА.
Матч «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» завершился со счётом 118:121. Лиллард завершил игру с 34 очками и 11 передачами в активе. Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который набрал 44 очка, а также сделал 9 передач и 7 подборов.
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