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Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение, которое не покорилось Карри и Леброну

Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение, которое не покорилось Карри и Леброну
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение в НБА, сообщает Essntially Sports. Бросок Лилларда на последних секундах матча с «Даллас Маверикс», который оказался победным, стал для Лилларда уже 33-м в карьере. Статистика учитывает победные броски Лилларда как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Примечательно, что такой рекорд не покорялся ни Леброну Джеймсу, ни Стефену Карри, которые являются признанными клатчерами в НБА.

Матч «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» завершился со счётом 118:121. Лиллард завершил игру с 34 очками и 11 передачами в активе. Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который набрал 44 очка, а также сделал 9 передач и 7 подборов.

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