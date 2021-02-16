Расселл Уэстбрук прервал антирекордную серию в истории НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» и прервал антирекордную серию.



«Уэстбрук закончил победный матч с «Рокетс» с 16 очками, 15 передачами и 13 подборами. Расселл прервал серию поражений из 7 игр подряд, в которых он оформлял трипл-дабл. Она была самой продолжительной в истории НБА», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.



Антирекордная серия Расселла была на два матча больше, чем у любого другого игрока в истории лиги.



«Вашингтон» обыграл «Хьюстон» со счётом 131:119. Самый значительный вклад в победу своей команды внёс именно Уэстбрук. У «Рокетс» дабл-дабл на свой счёт записал разыгрывающий Джон Уолл – 29 очков, 3 подбора и 11 передач.